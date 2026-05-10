Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 10.05.2026: Cupcakes und Steine
45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6
Die „Buschmänner“ helfen Sam Mehan in New South Wales dabei, einen neuen Claim zu erschließen. Die Ausbeute wird durch drei geteilt. Das klingt nach einem fairen Deal für alle Beteiligten. Vorausgesetzt, der neue Standort wirft deutlich mehr Gewinn ab als das Areal, auf dem Männer bisher nach Edelsteinen gesucht haben. Matt Kathagen und sein Bruder Cozza stellen derweil in Andamooka für einen Interessenten ein Paket aus Jelly-Opal und weißem Kristallopal mit blauen und grünen Farbreflexen zusammen. Zahlt der Käufer in Australien den geforderten Preis?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.