Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies
Folge vom 03.03.2026: Ärger am Strip
44 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
In den Sommermonaten sind auf dem „Strip“ in Lake Ozark häufig mehr Touristen unterwegs, als die kleine Stadt im US-Bundesstaat Missouri Einwohner hat. Da bleibt Ärger nicht aus. Detective Sergeant Mark Kordula und Corporal Isaiah Huff kümmern sich gerade um einen Partygast, der bei einem Streit von einer anderen Person attackiert wurde, als in der Polizeizentrale ein weiterer Notruf eingeht. Eine Frau hat an einer Tankstelle einen Unfall verursacht und sich dabei den Arm gebrochen. Und auf einem Parkplatz lässt eine Gruppe junger Männer die Motoren aufheulen.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
