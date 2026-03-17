Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies
Folge vom 17.03.2026: Bikefest
43 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Das „Bikefest“ lockt weit über hunderttausend Besucher an den Lake of the Ozarks. Die Bars platzen aus allen Nähten und auf dem Strip reiht sich eine Maschine an die nächste. Die meisten Teilnehmer benehmen sich respektvoll und anständig. Doch das gilt nicht für alle. Ein Motorradfahrer hat einen anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten und einen Crash verursacht. Der Mann ist offenbar betrunken. Corporal Isaiah Huff befragt an der Unfallstelle Zeugen, um den Ablauf des Vorfalls zu klären. Und ein weiterer Biker hat bei einem Burnout eine andere Person verletzt.
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.