Schneller als die Polizei erlaubtJetzt kostenlos streamen
Ozark Police Patrol - Einsatz im Paradies
Folge vom 10.03.2026: Schneller als die Polizei erlaubt
45 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Nach einer Auseinandersetzung vor einer Bar ist bei der Polizeiarbeit voller Körpereinsatz gefragt. Eine alkoholisierte Person widersetzt sich den Anweisungen der Beamten und leistet Widerstand. Auch im Streifenwagen randaliert der Mann. Und eine Frau, die ebenfalls in den Streit verwickelt war, macht Detective Sergeant Mark Kordula eindeutige Avancen. Der Gesetzeshüter lehnt dankend ab, aber grundsätzlich treten die Polizisten bürgernah auf und suchen die Nähe zur Bevölkerung. Corporal Isaiah Huff wird in dieser Folge auf dem „Strip“ zu einem Wettlauf herausgefordert.
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.