Fall 2 (Jana Klinge / Mirko Lang)Jetzt kostenlos streamen
Paare
Folge 2: Fall 2 (Jana Klinge / Mirko Lang)
3 Min.
Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paare
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2015 Friday Film | Vertrieb OneGate Media GmbH