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Fall 6 (Nora Tschirner / Erik Lautenschläger)

OneGateStaffel 1Folge 6vom 20.02.2026
Fall 6 (Nora Tschirner / Erik Lautenschläger)

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Folge 6: Fall 6 (Nora Tschirner / Erik Lautenschläger)

3 Min.Folge vom 20.02.2026

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

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