Fall 5 (Katja Riemann / David Kross)

OneGateStaffel 1Folge 5
Folge 5: Fall 5 (Katja Riemann / David Kross)

4 Min.

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

OneGate
