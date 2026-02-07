Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paranormal Roadtrip

Spuk im Krankenhaus

TLCFolge vom 07.02.2026
Spuk im Krankenhaus

Spuk im KrankenhausJetzt kostenlos streamen

Paranormal Roadtrip

Folge vom 07.02.2026: Spuk im Krankenhaus

45 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12

Erstmals erforschen die paranormalen Experten das Old Nazareth Hospital, tausende Menschen sind hier auf grausame Weise gestorben. Ein Puppenzimmer bringt Chelsea aus der Fassung und auf den Gängen des Spuk-Krankenhauses soll die „blaue Nonne“ herumstreifen. Doch was hat es mit den Poltergeistern auf sich?

Alle verfügbaren Folgen