Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Paula kommt - Auf der Suche nach der gemeinsamen Lust

sixxStaffel 1Folge 1vom 01.12.2021
Paula kommt - Auf der Suche nach der gemeinsamen Lust

Paula kommt - Auf der Suche nach der gemeinsamen LustJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Folge 1: Paula kommt - Auf der Suche nach der gemeinsamen Lust

87 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12

Auf der Suche nach der gemeinsamen Lust begibt sich Paula Lambert auf eine abenteuerliche Reise. Dabei beschäftigt sie vor allem eine brisante Frage: Was ist das Rezept für ein erfülltes Sex- und Liebesleben? In Hamburg setzt sich Paula mit den Themen Monogamie und sexuelle Treue auseinander.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Auf der Suche nach ...
sixx
Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Alle 1 Staffeln und Folgen