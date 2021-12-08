Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Auf der Suche nach der weiblichen Lust

sixxStaffel 1Folge 2vom 08.12.2021
Auf der Suche nach der weiblichen Lust

Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Folge 2: Auf der Suche nach der weiblichen Lust

88 Min.Folge vom 08.12.2021Ab 16

Paula Lambert trifft auf ihrem Trip durch die Republik auf junge, emanzipierte Frauen, die ihre weibliche Lust bewusst ausleben. Dabei erfährt sie auch, welche Sextoys heutzutage besonders angesagt und welche Stellungen im Liebesspiel von der Damenwelt bevorzugt werden. In Berlin begegnet Paula außerdem einigen Tänzerinnen, die mit Vorurteilen aufräumen wollen und ihre teils überraschenden Geschichten preisgeben.

