Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 12: Bad Boy und Feminist - Im Bett sind viele Frauen gerne die Hure.
35 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 16
Paula empfängt Aurelio Savina zum pikanten Sex-Talk. Der 42-Jährige, der im TV vergeblich nach der großen Liebe suchte, gesteht seine geheime Vorliebe: Gruppensex. Eine andere Art der Beziehung kommt für den Deutsch-Italiener momentan nicht infrage. Er will einfach nur Spaß haben. Trotzdem verrät er, was er sich von einer zukünftigen Partnerin wünschen würde.
