sixxStaffel 10Folge 9vom 10.06.2020
34 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12

Der erste Sex ist für viele Jugendliche eine aufregende Erfahrung. Drei junge Frauen berichten im Gespräch mit Paula von ihren sexuellen Anfängen, Wünschen und Ängsten. Während die 17-jährige Evelyn noch auf den Richtigen wartet, hat Josephine ihr erstes Mal bereits hinter sich. Für die 18-Jährige steht dabei vor allem Spaß und weniger die Liebe im Vordergrund. Außerdem berichtet Soheila von ihrer sexuellen Entwicklung und wie sich ihr Körper in der Pubertät verändert hat.

