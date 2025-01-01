Paulas Teenie-Talk: Die erste LiebeJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 8: Paulas Teenie-Talk: Die erste Liebe
31 Min.Ab 12
Emilia und Pascal sind seit zehn Monaten ein glückliches Paar - und das obwohl die beiden zu Beginn gar keine Beziehung eingehen wollten. Im Talk mit Paula verraten sie, wie aus Freundschaft-Plus plötzlich mehr wurde. Außerdem erzählt Anita von ihrer ersten großen Liebe, die mit der Zeit zu einem echten Albtraum wurde.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen