Das turnt mich an! - Wege der weiblichen Lust

sixxStaffel 12Folge 1vom 13.06.2022
40 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12

Paula Lambert trifft auf echte Frauenpower: Julia, Isabelle und Bärbel beleuchten die weibliche Lust aus dem Blickwinkel dreier Generationen. Während die 27-jährige Julia nach neuen Sexinspirationen sucht, erklärt Isabelle, welche Pornos bei der Damenwelt besonders gut ankommen. Und Bärbel berichtet aus einer Zeit, in der Sexualität noch ein Tabuthema war. Heute hingegen genießt die Seniorin ihr Liebesleben in vollen Zügen.

sixx
