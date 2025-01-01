Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Mein Körper ist mein Kapital

Staffel 12Folge 5

Folge 5: Mein Körper ist mein Kapital

41 Min.Ab 16

Emelie Crystal, Belle La Donna und David Farell sind zu Gast bei Paula Lambert, um über ihren Beruf und ihre Sexualität zu sprechen. Die drei haben eine Sache gemeinsam: Ihr Körper ist ihr Kapital, denn damit verdienen sie ihr Geld. Doch wie ist das Leben als Erotik-Darstellerin, Burlesque-Tänzerin oder als Stripper? Und wie geht es ihnen damit, immer auf ihren Körper reduziert zu werden?

