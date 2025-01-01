Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Mein Körper ist mein Kapital
41 Min.Ab 16
Emelie Crystal, Belle La Donna und David Farell sind zu Gast bei Paula Lambert, um über ihren Beruf und ihre Sexualität zu sprechen. Die drei haben eine Sache gemeinsam: Ihr Körper ist ihr Kapital, denn damit verdienen sie ihr Geld. Doch wie ist das Leben als Erotik-Darstellerin, Burlesque-Tänzerin oder als Stripper? Und wie geht es ihnen damit, immer auf ihren Körper reduziert zu werden?
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen