sixxStaffel 12Folge 6vom 18.07.2022
Ich will mehr! Partnerschaft plus, Dating & Sex-Abenteuer

Folge 6: Ich will mehr! Partnerschaft plus, Dating & Sex-Abenteuer

40 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 16

Paulas Gäste sind alles andere als langweilig: Sie lieben das Abenteuer und suchen nach der Extraportion Erotik im Bett. Während Elena in einer polyamoren Beziehung mit drei Frauen lebt, sind Sarah und Nick bereits seit 14 Jahren ein Paar. Die beiden berichten in ihrem Podcast, wie sie ihre Beziehung frisch halten und geben intime Einblicke. Und Mimi, die jüngste Swingerclub-Besitzerin Deutschlands, verrät Paula, was sie sich in Sachen Lust und Leidenschaft noch wünschen würde.

