Mein Fetisch trägt einen weißen Kittel - Ärzte sind die besten Liebhaber!

sixxStaffel 10Folge 4
34 Min.Ab 16

Rettungssanitäterin Jennifer hat eine ganz spezielle Vorliebe: Sie steht auf Sex mit Ärzten. Im Bett ist die 27-Jährige offen für Experimente und auch Besuche im Swinger Club oder Gang Bangs gehören für die junge Frau zur Normalität. Im Talk mit Paula berichtet sie außerdem von den Schattenseiten ihrer letzten Beziehung und erzählt, warum ihr die Götter in Weiß besonders gut gefallen.

sixx
