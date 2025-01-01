Paulas Teenie-Talk: Der erste SexJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 9: Paulas Teenie-Talk: Der erste Sex
34 Min.Ab 12
Der erste Sex ist für viele Jugendliche eine aufregende Erfahrung. Drei junge Frauen berichten im Gespräch mit Paula von ihren sexuellen Anfängen, Wünschen und Ängsten. Während die 17-jährige Evelyn noch auf den Richtigen wartet, hat Josephine ihr erstes Mal bereits hinter sich. Für die 18-Jährige steht dabei vor allem Spaß und weniger die Liebe im Vordergrund. Außerdem berichtet Soheila von ihrer sexuellen Entwicklung und wie sich ihr Körper in der Pubertät verändert hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen