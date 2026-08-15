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PAW Patrol - Production Shorts

Kiddies und Kätzchen / Das Treibhaus

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Kiddies und Kätzchen / Das Treibhaus

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PAW Patrol - Production Shorts

Folge vom 15.08.2026: Kiddies und Kätzchen / Das Treibhaus

22 Min.Folge vom 15.08.2026

In dieser Episode wird der Preis für die sauberste Stadt vergeben. Natürlich wollen sowohl Bürgermeisterin Goodway als auch Bürgermeister Humdinger den Titel gewinnen und konkurrieren miteinander. Es entsteht ein Kätzchen-Chaos.

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