Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PAW Patrol - Production Shorts

Das Schwanenfloß / Das Haustierwaschmittel

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Das Schwanenfloß / Das Haustierwaschmittel

Das Schwanenfloß / Das HaustierwaschmittelJetzt kostenlos streamen

PAW Patrol - Production Shorts

Folge vom 15.08.2026: Das Schwanenfloß / Das Haustierwaschmittel

22 Min.Folge vom 15.08.2026

Bürgermeisterin Goodway verirrt sich mit ihrem Neffen und ihrer Nichte unerwartet auf dem offenen Meer. Die Welpen bereiten sich auf die Rettung vor. Als Bürgermeister Humdinger Katies Haustierwaschmobil stiehlt, sind die Welpen hinter ihm her.

Alle verfügbaren Folgen