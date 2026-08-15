Das Schwanenfloß / Das HaustierwaschmittelJetzt kostenlos streamen
PAW Patrol - Production Shorts
Folge vom 15.08.2026: Das Schwanenfloß / Das Haustierwaschmittel
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Bürgermeisterin Goodway verirrt sich mit ihrem Neffen und ihrer Nichte unerwartet auf dem offenen Meer. Die Welpen bereiten sich auf die Rettung vor. Als Bürgermeister Humdinger Katies Haustierwaschmobil stiehlt, sind die Welpen hinter ihm her.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 1, Season 7: Nickelodeon Germany