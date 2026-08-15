Tanzen mit Luke Stars! / Der OktopusJetzt kostenlos streamen
PAW Patrol - Production Shorts
Folge vom 15.08.2026: Tanzen mit Luke Stars! / Der Oktopus
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Ein Tanzwettbewerb, der von Luke Stars bewertet wird, verläuft nicht nach Plan, als eine schwimmende Tanzfläche die Teilnehmer mitreißt. Zudem untersuchen die Welpen ein Geheimnis in einer Unterwassermuseumsausstellung und entdecken einen Kraken.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 1, Season 7: Nickelodeon Germany