Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Grummelgreis
21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick hört sich eine Aufnahme eines Telefongesprächs von John F. Kennedy an und erlebt den sonst so gelassenen Ex-Präsidenten in wütender Stimmung.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC