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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Meister der Streiche

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 4vom 19.05.2026
Meister der Streiche

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Meister der Streiche

21 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein von Aaron Burr unterschriebener Scheck liegt heute auf dem Tresen. Burr war unter Thomas Jefferson der dritte Vizepräsident der Vereinigten Staaten.

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