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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rubbellos

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 3vom 19.05.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Rubbellos

21 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Das Pfandhaus rockt, als ein Kunde mit einer goldenen Schallplatte hereinspaziert - signiert von der Band KISS.

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