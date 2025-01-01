Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 22Folge 19
40 Min.Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Nach der Begutachtung eines Nintendo Demo-Systems, hat Chum eine Eingebung: Wie wäre es mit einem Videospiel rund um das Pfandhaus? Rick prüft indes einen Harry-Potter-Band, signiert von der Autorin J.K. Rowling.

Kabel Eins Doku
