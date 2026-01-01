Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 22Folge 8
Folge 8: Wasser auf meine Mühlen

40 Min.Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bietet Chum ein signiertes Foto des 1955 verstorbenen Baseballspielers Cy Young an. Rick prüft unterdessen eine riesige Seeflagge der US-Marine.

