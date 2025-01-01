Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Jugendträume
40 Min.Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein antikes Heizgerät lässt Chums Ohren glühen. Und: Rick ist beeindruckt von einer Skulptur, die er unbedingt im Laden haben will.
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC