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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chumlee - Der Mann, der Mythos

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 15vom 01.04.2026
Chumlee - Der Mann, der Mythos

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 15: Chumlee - Der Mann, der Mythos

40 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Dieses Best-of huldigt Chums erfolgreichsten Deals.

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