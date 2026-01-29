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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Was sich liebt, das neckt sich

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 7vom 29.01.2026
Was sich liebt, das neckt sich

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Was sich liebt, das neckt sich

40 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Alle lieben Chum! Dieses Best-of zeigt die denkwürdigsten Momente seiner Karriere.

Weitere Folgen in Staffel 24

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