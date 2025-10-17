Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 21vom 17.10.2025
Folge 21: Keksmonster Chumlee

40 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Der Blutzuckerwert der Pawn Stars schnellt in die Höhe: Sie lernen einen PEZ-Sammler kennen, der tausende der süßen Tabletten besitzt. Coca-Cola- und M&M-Vintagemaschinen ergänzen das süße Paket.

