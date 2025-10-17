Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 21: Keksmonster Chumlee
40 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Der Blutzuckerwert der Pawn Stars schnellt in die Höhe: Sie lernen einen PEZ-Sammler kennen, der tausende der süßen Tabletten besitzt. Coca-Cola- und M&M-Vintagemaschinen ergänzen das süße Paket.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC