Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Star Wars

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 4vom 24.03.2026
Pawn Star Wars

Pawn Star WarsJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Pawn Star Wars

40 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of dreht sich alles um die spannendsten Deals aus der Sci-Fi-Welt.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen