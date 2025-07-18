Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Das U-Boot

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 5vom 18.07.2025
Das U-Boot

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Das U-Boot

21 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Für einen Spottpreis erwirbt Rick ein Kleinst-U-Boot. Ein Super-Deal, wenn da nicht noch eine Menge daran zu renovieren wäre.

