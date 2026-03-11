Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 11.03.2026
42 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum überqueren den Delaware River, um in Valley Forge, Pennsylvania, erstklassige Deals abzuschließen. Die Jungs heben in einem Hubschraubermuseum ab, und begutachten anschließend revolutionäre Waffen.

Kabel Eins Doku
