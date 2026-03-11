Im Schatten des Weißen HausesJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 5: Im Schatten des Weißen Hauses
41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum reisen nach Washington, D.C. Die Truppe holt sich die Unterstützung vertrauenswürdiger Experten, um bei guten Deals die Regeln festzulegen. Zwischen den Ereignissen verlieren sich Chum und Corey in einem riesigen Herrenhaus.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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