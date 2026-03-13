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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Chumlee im Wilden Westen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 13.03.2026
Chumlee im Wilden Westen

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 8: Chumlee im Wilden Westen

41 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Die Pawn Stars reisen in die Heimatstadt von Ricks Vater, Winston-Salem, North Carolina. Das Trio begutachtet antike Traktoren, testet Waffen auf dem Schießstand und verbringt Zeit mit einer NASCAR-Rennlegende.

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