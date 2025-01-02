People Magazine: Investigativ
Folge vom 02.01.2025: Dunkle Familiengeheimnisse
Folge vom 02.01.2025
Als James Pierson 1986 in seiner Einfahrt erschossen wurde, trauerte die ganze Gemeinde. Im Zentrum des Familiendramas standen die drei verwaisten Kinder. Doch bei den Ermittlungen deckt die Polizei ein Geheimnis auf: Geht es in diesem Fall um grausamen Missbrauch oder steckt finanzielles Kalkül hinter dem Mord?
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
