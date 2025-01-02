Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
People Magazine: Investigativ

Dunkle Familiengeheimnisse

TLCFolge vom 02.01.2025
Dunkle Familiengeheimnisse

Dunkle FamiliengeheimnisseJetzt kostenlos streamen

People Magazine: Investigativ

Folge vom 02.01.2025: Dunkle Familiengeheimnisse

44 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Als James Pierson 1986 in seiner Einfahrt erschossen wurde, trauerte die ganze Gemeinde. Im Zentrum des Familiendramas standen die drei verwaisten Kinder. Doch bei den Ermittlungen deckt die Polizei ein Geheimnis auf: Geht es in diesem Fall um grausamen Missbrauch oder steckt finanzielles Kalkül hinter dem Mord?

Alle verfügbaren Folgen