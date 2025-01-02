People Magazine: Investigativ
Folge vom 02.01.2025: Verrat unter Freunden
44 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
In den 1960er und 1970er Jahren ist Detroit eine pulsierende Stadt, im afroamerikanischen Viertel North End kennt jeder jeden. Als ein Gemeindemitglied eines Tages tot am Straßenrand gefunden wird, findet man schnell den vermeintlichen Täter, auch die Geschworenen sind sich sicher. Doch haben sie wirklich den richtigen verurteilt?
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
