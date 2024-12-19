People Magazine: Investigativ
Folge vom 19.12.2024: Mord im Wahn
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Eine Bundesrichterin aus Chicago und ihr Ehemann werden im Jahr 2004 von einem Mord heimgesucht. Es folgt eine landesweite Fahndung, die Liste der möglichen Verdächtigen ist lang. Schließlich muss das FBI feststellen, dass sie in die falsche Richtung ermittelt haben. War die Richterin nicht das letzte Opfer?
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Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.