People of Tomorrowland
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
People of Tomorrowland
Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Jede Geschichte verdient es, gehört zu werden. Von Korea bis Indien und von Japan bis Israel sind Millionen Menschen durch die universelle Sprache der Musik verbunden. Einmal im Jahr treffen sie sich auf dem größten Musikfestival der Welt. In einer Serie von fünfzehn Kurzfilmen erhalten wir einen Einblick in das Leben dieser Fremden. Dies ist ein Porträt von Menschen, die es wagen, gegen den Strom zu schwimmen, ein Porträt der Menschen von Tomorrowland.
Genre:Dokumentation, Biografie, Musik
Produktion:NL, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Tern Productions
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