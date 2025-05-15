Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Suchen Sie meinen Mörder!

KultKrimiStaffel 2Folge 10
Suchen Sie meinen Mörder!

Percy Stuart

Folge 10: Suchen Sie meinen Mörder!

25 Min.Ab 12

Mr. Pommeroy stellt einen Dringlichkeitsantrag. Sein vor kurzem gestorbener Bruder hat ein Tonband hinterlassen, das eine eigentümliche Aufforderung enthält: "Suchen Sie meinen Mörder!" Niemand im Club kann sich eigentlich vorstellen, wie das gemeint ist - darum soll Percy der Sache nachgehen.

