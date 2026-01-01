Percy Stuart
4 StaffelnAb 12
4 StaffelnAb 12
Percy Stuart
Der "Excentric-Club" in London besteht aus 13 Mitgliedern. Die Satzung bestimmt, dass kein neues Mitglied aufgenommen werden kann. Ausgerechnet der junge Amerikaner Percy Stuart meldet sich in dem Club und bittet um Aufnahme, weil er damit den letzten Wunsch seines verstorbenen Vaters erfüllen will. Die "Excentricer" finden eine Lösung: Percy Stuart muss eine Aufgabe lösen, die ihm jeweils von einem der Mitglieder gestellt wird. Es handelt sich dabei natürlich immer um etwas Außergewöhnliches, Abenteuerliches.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: 1969 ZDF Enterprises & © Season 3: 1970 ZDF Enterprises & © Season 4: 1971 ZDF Enterprises & © Season 4: 1972 ZDF Enterprises
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