Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Manschettenknöpfe

KultKrimiStaffel 2Folge 11
Manschettenknöpfe

ManschettenknöpfeJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 11: Manschettenknöpfe

25 Min.Ab 12

Die neue Aufgabe veranlasst Percy Stuart zu einer persönlichen Begegnung mit dem Präsidenten Juan Varos. Sir Robert, der Aufgabensteller, liebt Pretiosen, und er hat sich in den Kopf gesetzt, die einzigartigen Manschettenknöpfe des Präsidenten wenigstens einen Tag lang zu besitzen. Percy Stuart soll das bewerkstelligen. Wie aber kann man sich einem Diktator, wie Juan Varos es ist, ohne Verdacht zu erregen, nähern? Percy verfolgt bei der Lösung dieses Problems einen bestimmten Plan, der aber bald durchschaut und durch unerwartete Maßnahmen restlos durchkreuzt wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen