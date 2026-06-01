Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Mops Murphy in Not

sixxStaffel 1Folge 1vom 14.06.2026
Mops Murphy in Not

Mops Murphy in NotJetzt kostenlos streamen

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 1: Mops Murphy in Not

44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Die Hundeschutzorganisation kümmert sich um eine trächtige Hündin, die von Kriminellen ins Land geschmuggelt wurde, um mit deren Welpen Geld zu verdienen. Auch der alte Mops Murphy wird mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen abgegeben. Als er auf eine Betäubung schlecht reagiert, beginnt ein Kampf um sein Leben. Zudem werden drei Streuner aufgenommen, von denen einer aus Nordirland stammt und unter Haut- und Fellproblemen leidet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
sixx
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Alle 1 Staffeln und Folgen