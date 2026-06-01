Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 2: Die Kartoffel-Welpen
43 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 6
Spaziergänger übergeben der Hundeschutzorganisation sechs Welpen, die sie gefunden haben. Da die Kleinen in einem Karton für Chips abgegeben werden, benennt das Pflegeteam die Waisen nach Kartoffelsorten. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Großbritannien können sich viele Besitzer ihre Tiere nicht mehr leisten. Aus diesem Grund werden auch eine Bordeauxdogge und zwei Shih Tzus aufgenommen. Alle drei befinden sich in einem fürchterlichen Zustand.
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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: BBC Studios Germany GmbH