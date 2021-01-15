Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 15.01.2021: Ein Gefängnis aus der Hölle
44 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
Jack und Katrina reisen nach Philadelphia, wo sie das Eastern State Penitentiary, eine ehemalige Strafanstalt im US-Bundestaat Pennsylvania, besuchen wollen. Bisher hat noch niemand Zugang zu dem Gelände erhalten, um es zu untersuchen. Das Team erkundet den Ort und macht sich mit seiner Spezialausrüstung auf die Suche nach der Wahrheit und möglichen paranormalen Aktivitäten. Das Gelände, welches von 1829 bis 1971 als eines der schlimmsten Gefängnisse des Landes Galt, weist viele Orte auf, an denen unvollstellbares Leid und Tod in den meist völlig überfüllten Räumlichkeiten geherrscht haben.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.