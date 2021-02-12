Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 12.02.2021: Die Folter-Anstalt
44 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 12
Jack und Katrina sind heute in West Virginia, an einem der heftigsten Spukorte der Welt. Die „Trans-Allegheny“ Irrenanstalt war für die Menschen, die dort eingewiesen wurden, die Pforte zur Hölle - und scheint auch ein Höllentor für dunkle Mächte zu sein. Ursprünglich gab es nur Platz für 250 Patienten, aber teilweise waren dort 2400 untergebracht. Der Arzt Walter Freeman führte hier Lobotomie-Behandlungen durch, die einer experimentellen Folter glichen - „Trans-Allegheny“ war auch Todestrakt und Hinrichtungsort. Die Geisterjäger können es kaum erwarten, ihre paranormalen Ermittlungen zu starten.
