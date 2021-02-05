Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 05.02.2021: Das Opernhaus des Grauens
44 Min.Folge vom 05.02.2021Ab 12
Das „Twin City Opera House” wurde im Jahr 1892 in der verschlafenen Kleinstadt McConnelsville im Bundesstaat Ohio erbaut - und soll verschiedenen Berichten zufolge auf den Grabstätten amerikanischer Ureinwohner errichtet worden sein. Ein perfekter Ort für Jack Osbourne und Katrina Weidman, denn der Experte für paranormale Ereignisse und die Geisterjägerin bekommen es hier mit einer realen und besonders unheimlichen Version des Phantoms der Oper zu tun. Als sie ihre Forschungsarbeit in dem prunkvollen, historischen Theater beginnen, gefriert ihnen vor Schreck das Blut in den Adern.
