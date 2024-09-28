Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 28.09.2024: Das unheimliche Fort
44 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 12
Katrina fährt mit Jack in ihre Heimatstadt Philadelphia, um dem Ghosthunter einen ihrer Lieblingsorte zu zeigen: Fort Mifflin wurde in den 1770er Jahren erbaut und war in viele, blutige Schlachten verwickelt. Das historische Gebäude steht Besuchern offen, die regelmäßig von paranormalen Ereignissen berichten: Das Spukgeschehen sind Schatten und jede Menge Erscheinungen, mit denen die Leute kommunizieren. Einige haben sich mit einer geisterhaften Gestalt in altertümlicher Kleidung und ähnlich gekleideten Kindern unterhalten. Außerdem hört man Geisterstimmen und die gellenden Schreie einer Frau.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.