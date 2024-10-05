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Pforten zur Schattenwelt

Psychiatrie des Grauens

TLCFolge vom 05.10.2024
Psychiatrie des Grauens

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Pforten zur Schattenwelt

Folge vom 05.10.2024: Psychiatrie des Grauens

44 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12

Jack und Katrina reisen nach Detroit, um die berüchtigte psychiatrische Klinik Eloise zu untersuchen. In dem Komplex gab auch eine Entbindungsstation und einen Bauernhof für mittellose Menschen. Doch wegen schlechter Finanzierung, Überfüllung und zu wenig Personal wurden viele Patienten misshandelt und vernachlässigt. Kein Wunder, dass es hier vor Geistern nur so wimmelt: Schattengestalten huschen durch die Gänge und schubsen Angestellte wie Besucher manchmal so heftig, dass sie mit dem Kopf gegen Wände knallen. Am schlimmsten ist jedoch ein dunkles Wesen, das seine Opfer am Hals packt und würgt.

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