Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 05.10.2024: Psychiatrie des Grauens
44 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Jack und Katrina reisen nach Detroit, um die berüchtigte psychiatrische Klinik Eloise zu untersuchen. In dem Komplex gab auch eine Entbindungsstation und einen Bauernhof für mittellose Menschen. Doch wegen schlechter Finanzierung, Überfüllung und zu wenig Personal wurden viele Patienten misshandelt und vernachlässigt. Kein Wunder, dass es hier vor Geistern nur so wimmelt: Schattengestalten huschen durch die Gänge und schubsen Angestellte wie Besucher manchmal so heftig, dass sie mit dem Kopf gegen Wände knallen. Am schlimmsten ist jedoch ein dunkles Wesen, das seine Opfer am Hals packt und würgt.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.