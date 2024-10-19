Heiße Quellen und kalte SchauerJetzt kostenlos streamen
Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 19.10.2024: Heiße Quellen und kalte Schauer
44 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Katrina und Jack reisen nach Georgia, um im Savannah Theater, einem berüchtigten Spuk-Ort, zu ermitteln. Früher wurde hier alles mit Kerzen beleuchtet, was 1827 zum ersten Brand führte. Seitdem gibt es einen Geist namens Betty – eine junge Frau, die während des Feuers starb, und sich immer wieder als weiße Gestalt auf der Bühne zeigt. Ein weiterer Brand führte zu einer Massenpanik, bei der ein Junge zu Tode getrampelt wurde. Auch er erscheint regelmäßig. Ebenso wie ein Regisseur, der vor 20 Jahren starb und sich als fluchende Geisterstimme zu Wort meldet. Auf die Ghosthunter wartet eine aufregende Nacht.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.